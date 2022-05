“Sento parlare della possibile chiusura della trasmissione di Bianca Berlinguer. Sono stato da lei solo una volta, ma dico lo stesso giù le mani dalla trasmissione. Perché poi? Perché avrebbe ospitato Orsini? Questa guerra sta portando un clima di censura. Io sono stato attaccato di esser filo putiniano, negazionista, contro l’atlantismo, una serie di nefandezze. Una serie di deformazioni delle nostre posizioni, la mia e quella del Movimento 5 Stelle. Il movimento 5 Stelle si batterà perché Bianca Berlinguer rimanga a fare la sua trasmissione”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte nel corso di una diretta sul suo canale Instagram. Conte poi continua, riferendosi dall’intervista a Lavrov andata in onda su Rete4: “Diciamo anche, a proposito dell’intervista di Lavrov, che quell’intervista è bene che ci sia in un paese democratico. Abbiamo dimostrato che in Italia non c’è censura, facciamo parlare anche Lavrov. Io sono stato il primo a dire che le sue parole sono state inaccettabili. Ma qui in Italia possiamo parlare anche dell’intervista di Lavrov ed è la differenza tra noi e la Russia ed è una differenza di cui dobbiamo essere orgogliosi”.