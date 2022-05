Michele Dal Forno, il rider 22enne sfregiato il 17 aprile 2021 nel tentativo di salvare una ragazza aggredita, si candiderà a Verona nella lista della Lega, in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. “Ringrazio il consigliere comunale della Lega, Andrea Bacciga, per avermi coinvolto. Ho deciso di intraprendere questo percorso con serietà e impegno, candidandomi per la seconda circoscrizione. Una scelta, maturata nel tempo, che mi vede vicino alle battaglie portate avanti dalla Lega“, ha spiegato a Verona Sera il giovane, a cui l’Inail ha riconosciuto un indennizzo di 30mila euro lo scorso aprile.

“Quando avvenne quel grave episodio – ha spiegato Bacciga a Verona Sera – in qualità di presidente della Commissione sicurezza, mi misi subito in contatto con Michele. Siamo poi diventati amici, condividendo valori e il senso di giustizia che lo ha portato, senza pensarci, a difendere quella ragazza”. “Sono orgoglioso che scenda in campo al mio fianco, lui per la Circoscrizione e io per il Consiglio Comunale, per le elezioni del 12 giugno”, ha concluso.

All’indomani delle coltellate ricevute da un ragazzo 16enne, Dal Forno era stato contattato da Matteo Salvini, che aveva voluto raccontare la sua vicenda con una diretta streaming, una sorta di intervista-omaggio al giovane, con tanto di sottoscrizione a favore del ragazzo. “Michele avrebbe potuto fregarsene, fare una consegna, ma ha aiutato questa ragazza“, disse il leader della Lega. “In tempi di menefreghismo assoluto – sottolineò Salvini – un gesto come questo conforta“.