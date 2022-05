Doppia scossa di terremoto a Firenze nel giro di qualche ora. Nel pomeriggio, alle 17.50, la terra ha tremato per la prima volta con epicentro nella zona di Impruneta. Il sima si è sviluppato a una profondità di 10 chilometri e ha avuto una magnitudo di 3.7, avvertita dalla popolazione sia a Firenze che in buona parte della provincia ed anche nel Valdarno fiorentino e aretino.

Non sono stati segnalati danni al termine delle verifiche dei vigili del fuoco, né agli edifici né al patrimonio culturale, ma a causa della scossa sono stati sospesi i lavori del Consiglio regionale della Toscana, riunito in aula. In serata – alle 22.14 – è stata avvertita una nuova scossa. Il sisma, che ha coinvolto Firenze e provincia, è stato di magnitudo 3.4. La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sta monitorando la situazione.