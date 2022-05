Non c’è Concertone del Primo Maggio senza polemiche. E che siano della vigilia o del post evento, poco importa perché il risultato è che dell’evento di Piazza San Giovanni, condotto anche quest’anno da Ambra Angiolini, si continua a parlare per giorni. Sui social in queste ore tengono banco le frecciatine al vetriolo di Mace, il dj e producer, l’ultimo ad esibirsi domenica al Concertone assieme a Venerus, Rkomi, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele. “Ho chiuso il live con un mio nuovo brano inedito e avete trasformato Piazza San Giovanni in un enorme dancefloor a cielo aperto. È stato super”, ha scritto su Instagram. Poi la stoccata alla conduttrice: “Grandissima anche Ambra Angiolini che ha ritenuto opportuno interrompere un nostro brano per rispondere a un tweet“.

Poco prima di chiudere la diretta tv e salutare il pubblico, Ambra ha infatti preso il telefono in mano e risposto a Fedez, che dopo le clamorose polemiche dello scorso anno ha scritto ironicamente: “Buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso”. “Volevamo lasciarvi con una poesia, con le parole di un amico del Primo Maggio. Dice così: ‘Buon Primo Maggio. E Buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso’. Lui è Fedez. Ciao Federico“, ha replicato Ambra, facendo “arrabbiare” Mace, che su Instagram si è sfogato così: “Quest’anno ho rifiutato diverse ospitate in tv proprio perché odio le dinamiche televisive e il modo in cui la musica viene trattata su questo medium superato. Detto questo, suonare ieri in piazza è stato indimenticabile. E sono contento che gli unici che abbiano goduto dello show per intero siete stati voi che eravate presenti e ci avete aspettato fino alla fine. Adesso ci vediamo in tour”. Da parte di Ambra nessuna risposta. Almeno per ora.