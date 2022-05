“Sta per iniziare un percorso formativo che coinvolge la comunità 5 Stelle e che parla a tutto il Paese: un ciclo di dieci lezioni sui principali nodi della politica e delle sfide del presente, che ci accompagneranno all’inaugurazione della scuola di formazione del Movimento 5 stelle, prevista per il prossimo autunno. Mettiamo in comune esperienze, competenze e professionalità per costruire insieme, oggi, la società e il paese di domani”. Così Giuseppe Conte in un video in cui lancia la scuola di formazione del M5s che si terrà a Roma al tempio di Adriano.