Il calciatore Alessandro Bastoni ha rilasciato un’intervista a Dazn, dove ha parlato della sua vita privata. Da 3 mesi è diventato papà di una bambina, avuta con la compagna Camilla Bresciani: “Si chiama Azzurra. In realtà abbiamo intenzione di farne un’altra e chiamarla Nera“. L’amore per l’Inter, la sua squadra, è talmente forte da poter diventare anche una questione di famiglia. Azzurra ha come secondo nome Agnese, come si chiamava la migliore amica di Bastoni, scomparsa qualche anno fa: “Agnese era una mia amica, abbiamo fatto dall’asilo alla seconda superiore insieme. Ero in Norvegia in Nazionale, mi scrive mio papà dicendomi che Agnese era morta. Non è stato facile, parlavamo tutti i giorni, eravamo migliori amici. Per me è come se non se ne fosse mai andata via, faccio un gesto prima di entrare in campo per ricordarla, penso a lei prima di andare a letto. A 15 anni è stata una cosa veramente forte, mi ha segnato. Torniamo al discorso del calcio, che è importante, ma le cose che contano sono queste”.