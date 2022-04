Giuseppe Conte ha riunito i vertici del Movimento 5 stelle per parlare dell’ipotesi di invio di nuove armi all’Ucraina e quindi della posizione da tenere. Il cosiddetto “Consiglio nazionale” si è riunito in tarda mattinata nella sede di via di Campo Marzio a Roma. E poco prima di iniziare l’incontro, l’ex presidente del Consiglio ha dichiarato: “Prederemo una posizione e poi la condivideremo con il governo”. Il decreto per il nuovo invito di armi all’Ucraina dovrebbe arrivare in settimana (probabilmente giovedì) e dopo le proteste delle scorse settimane, resta da capire come si comporteranno i 5 stelle. La riunione dell’organismo che riunisce tra gli altri i vicepresidenti, i capigruppo di Camera e Senato, i ministri 5s e referenti dei comitati, è stata indetta per fine mattinata in modalità mista, in presenza o su zoom.

Intanto il garante Beppe Grillo, che la settimana scorsa ha stretto un accordo coi vertici M5s per tornare a occuparsi della comunicazione, sul suo blog ha pubblicato un post pacifista dal titolo: “La guerra non è più una scelta”. Il fondatore del Movimento ha portato l’esempio delle scelte prese dal Costa Rica, riportando uno stralcio tratto dal libro “Salva la terra o tutti giù per terra” di James Bruges. “Nel 1948 José Figueres, presidente del Costa Rica smantellò l’esercito”, si legge. “I fondi per la difesa furono assegnati all’istruzione e alla sanità. Le banche, le assicurazioni, tutti i servizi di pubblica utilità e le ferrovie furono statalizzati. Furono introdotti una tassa sulla ricchezza e un sistema di sicurezza sociale“. Ma, continua, “non fu un cammino semplice. Gli Stati Uniti cercarono di cacciare Figueres nel 1950 e tentarono per due volte di assassinarlo. Una disputa vecchia di cent’anni col Nicaragua per lo sfruttamento del fiume San Juan s’infiammò nel 1998, ma fu sedata dopo due anni di pazienti negoziati senza ricorrere alle armi. E, cosa significativa, il Costa Rica è l’unico Stato della regione a non essere stato invaso o usato come base dagli Stati Uniti. Ora il Paese è democratico, relativamente ricco e regolarmente nelle prime 50 posizioni dell’Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni Unite”. Quindi il libro conclude citando le parole dell’ex presidente, secondo cui “i costaricani hanno coltivato uno spirito di civiltà, antitetico alla militarizzazione e alla violenza, capace di trovare soluzioni pacifiche ai conflitti e rispettose dei diritti altrui. In assenza di armi per mezzo delle quali imporre un’idea, l’unica arma che resta è la ragione. Oggi le persone come me sono pienamente convinte del fatto che uno Stato che organizza un esercito diventa aguzzino di se stesso“.