Le pale meccaniche delle ruspe scavano nuove tombe in un’area appena sgomberata del cimitero di Bucha, nella regione di Kiev in Ucraina. Dopo che l’esercito russo con le sue truppe se ne è andato, le autorità hanno raccolto centinaia di corpi a Bucha che stanno cercando di identificare per poterli restituire alle proprie famiglie.