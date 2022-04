Il figlio di Amadeus si chiama José in onore di Mourinho: il papà, interista fino al midollo, ha scelto questo nome quando l’allenatore era “imperatore” dell’Inter. Oggi il 13enne gioca nell’Inter giovanile under 14, nel ruolo di portiere. E il Corriere della Sera racconta che papà Amadeus e mamma Giovanna non si perdono una partita: erano a seguire il figlio nel torneo internazionale del Garda e della Valle Sabbia e sono stati sugli spalti a Gavardo per tre giorni, in modo da vedere tutte le partite. L’Inter giovanile si è classificata sesta. E per il pranzo di Pasqua, una bella lasagna preparata dall’organizzazione mangiata insieme agli altri genitori: “Il nostro pranzo di Pasqua nel parcheggio di un campo di calcio , nell’attesa della partita del nostro José”, si legge su Instagram.

