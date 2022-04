Asia Argento si è raccontata a Fanpage a oltre un anno dall’uscita del suo Anatomia di un cuore selvaggio. L’attrice ha scritto un libro sulla sua vita senza dimenticare nulla, anche e soprattutto i momenti più complicati. L’infanzia, per esempio: “Mia madre mi picchiava, ero l’unica delle sorelle con cui lo faceva. Io anelavo attenzioni, lei però non me le dava e così finivo a chiacchierare nelle case dei vecchi del quartiere, con la mia amica Angelica, almeno loro ci ascoltavano”, ha detto a Fanpage. E ha aggiunto una spiegazione sul fatto che a 8 anni chiese proprio a mamma Daria di poter succhiare il seno: “È stato uno dei giorni più belli della mia vita, per questo me lo ricordo ancora. È un momento che lei dedicò a me… Io ho una fissazione orale, io devo sempre bere qualcosa, mi metto anche le mani in bocca. A 12, 13 anni, mi comprai un biberon e ci mettevo dentro la coca-cola… ho sempre avuto bisogno della tetta materna”.