Victoria dei Måneskin non ha intenzione di starsene zitta e buona, soprattutto su Instagram. La policy del social fotografico, molto utilizzato dalla bassista, vieta la pubblicazione di foto di nudo, capezzoli femminili compresi. Vic sembra, però, non importarsene molto e sul suo profilo continua a posare senza veli, o quasi. I fan apprezzano, Instagram molto meno, facendo scattare, come previsto, la censura delle immagini incriminate. L’ultima volta lo scorso 5 marzo, quando una sua posa sexy è stata cancellata dal social, poi prontamente ripostata qualche giorno dopo dalla musicista, arrivando a più di un milione di like. “Cerco di non farmi censurare di nuovo”, scrive, coprendo i capezzoli con due cuoricini rosa. Victoria, insomma, non demorde e non rinuncia a mostrare la sua sensualità sul social servendosi, però, delle emoji poste strategicamente sulla parte del corpo sotto accusa. Censura evitata e obiettivo provocazione raggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Quello del seno nudo è un taboo a cui la bassista ha deciso di non sottostare, e non solo sui social: sui palchi in giro per il mondo, infatti, il suo outfit non prevede reggiseni, ma solo scotch nero a coprire i capezzoli.