Banco Bpm e Banca Aletti hanno patteggiato, Unicredit e i suoi dipendenti sono stati stralciati e mandati per competenza a Trieste, mentre una decina di persone e una società sono stati rinviati a giudizio. Sono queste le conclusioni del procedimento, in fase di udienza preliminare, per la maxi truffa sui diamanti venduti – secondo l’accusa – a prezzi gonfiati.

Banco Bpm ha visto accolta la pena concordata con il pm Grazia Colacicco, una sanzione pecuniaria da 240mila euro e la confisca di 293mila euro. Banco Aletti ha invece dovuto versare una sanzione di 56mila euro. La società Intermarket Diamond Business e 10 privati sono stati mandati a processo per truffa aggravata, autoriciclaggio e corruzione: il dibattimento incomincerà il 30 giugno, di fronte alla prima sezione penale del tribunale milanese.

L’indagine sulla maxi truffa sui diamanti aveva accertato, all’inizio del 2020, presunti profitti illeciti per quasi 500 milioni di euro, che venivano realizzati ai danni di migliaia di investitori: tra le vittime anche volti noti come Vasco Rossi. Per l’accusa, i diamanti venivano venduti ai clienti – ignari dei fatti – a prezzi gonfiati, e la truffa sarebbe avvenuta con la presunta complicità degli istituti di credito: tra questi anche Intesa, che ha patteggiato lo scorso luglio.

Il procedimento, conclusosi davanti al giudice per l’udienza preliminare – ora giudice in corte d’Appello – Manuela Scudieri, è stato “sfoltito” qualche settimana fa, quando il giudice stabilì il trasferimento a Roma, Siena e Verona di circa 80 posizioni: oggi Scudieri si è inoltre pronunciata su 22 imputati. Avendo accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle difese, gli atti per Unicredit e per i suoi dipendenti sono stati mandati a Trieste. L’avvocato Giuseppe Iannaccone, uno dei legali di Unicredit, ha espresso a riguardo “moderata soddisfazione”, perché “questa è un’accusa talmente infondata che dovremmo attendere ancora per avere una sentenza di proscioglimento”.