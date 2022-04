Senza più un piede, mezza gamba, un occhio e quasi senza udito, ma il reporter di guerra si sente “dannatamente fortunato” ad essere ancora vivo. Benjamin Hall, un giornalista di Fox News inviato a Kiev, ha raccontato la sua storia dopo quasi un mese dall’agguato subito che l’ha ferito gravemente. Il 14 marzo scorso il suo team composto dalla produttrice ucraina Oleksandra Kuvshynova e dal cameraman irlandese Pierre Zakrzewski è rimasto vittima di un bombardamento a Horenak, nella periferia di Kiev, che secondo le autorità ucraina era di origine russa. “Sono passate più di tre settimane dall’attacco in Ucraina e volevo iniziare a condividere tutto. Ma prima devo rendere omaggio ai miei colleghi Pierre e Sasha che non ce l’hanno fatta quel giorno”, ha scritto Hall su Twitter mostrandosi ancora su un letto d’ospedale in Texas con una benda sull’occhio perduto. “Ho perso mezza gamba da un lato e un piede dall’altro. Una mano mi è stata ricomposta, un occhio non funziona più e il mio udito è praticamente assente… ma tutto sommato mi sento dannatamente fortunato ad essere qui, e sono le persone che mi hanno portato qui a essere fantastiche”. Zakrzewski era un fotografo veterano della zona di guerra che aveva seguito molteplici conflitti per Fox News, inclusi Iraq, Afghanistan, Siria e lavorava in Ucraina da febbraio.