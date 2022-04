Paura lungo la A14, nel tratto compreso tra Andria e Canosa di Puglia, in direzione Pescara. Ieri, poco prima dello svincolo per Canosa, un pullman targato Flixbus ha preso fuoco. Come si vede dal video, i passeggeri sono scappati in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. L’incidente ha causato disagi alla circolazione e anche oggi, fino alle 13, ci sarà una deviazione di carreggiata per consentire di mettere in sicurezza il tratto di autostrada.

Video Facebook/Passione autobus