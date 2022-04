Siamo a Vigonza, una cittadina in provincia di Padova. E come tanti centri urbani, anche Vigonza ha un gruppo Facebook dove viene pubblicato quello che riguarda la vita cittadina. “Scusate, ma che ci fa una mucca nel parchetto dietro all’auditorium?“, si chiede un membro del gruppo. E la foto a corredo della domanda mostra proprio una mucca pascolare serenamente. Che le è successo? Ebbene, è scappata prima di giungere al suo destino, quello del macello. I vigili del fuoco l’hanno recuperata dopo poco e il suo destino si è compiuto. I commenti? Tantissimi. “Nuova tosaerba ecologica! Per me è una bella idea!”, “Vendita latte appena munto”, “Che bella”. E qualcuno scrive: “Spero che non venga portata al macello”. “Già successo”, risponde un altro. “Almeno ha avuto il suo giorno di piena libertà“, conclude un terzo commentatore.