“Una cosa fondamentale è il messaggio che il governo e in generale la maggioranza devono dare in termini di fiducia che promana dal governo, dal Parlamento e dalla maggioranza. La fiducia dipende dalla circostanza che noi stiamo vivendo che ha offuscato le prospettive, ma dipende anche dalla capacità di esprimere l’indirizzo di politica e di economia su sui molti fronti che vede il Paese impegnato oggi”, così Mario Draghi aprendo la conferenza stampa al termine del Cdm, sottolineando che sicuramente “la guerra in Ucraina” ha portato a “un peggioramento delle prospettive di crescita” ma che il governo “farà tutto ciò che è necessario per aiutare famiglie e imprese per preservare il potere d’acquisto di salari e pensioni, all’interno di una cornice di decisioni europea”.

Mandando un messaggio indiretto ai partiti, Draghi ha sottolineato che l'”unità di intenti è quello che vogliono vedere i cittadini”. “Fra la riaffermazione dei vari partiti e l’unità di intenti – ha specificato – sono sicuro che i cittadini scelgono la seconda”.