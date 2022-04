Sparatoria nel centro di Sacramento, in California. Fonti di polizia hanno rettificato il numero delle vittime: i morti sono sei e non 13 come era stato inizialmente riferito, nove i feriti. La tragedia si è verificata poco dopo le due di notte locali, verso la chiusura dei locali della zona: la polizia è stata chiamata per la presenza di una persona che sparava nell’area tra la 10/ma strada e K street. I presenti hanno raccontato di aver visto un uomo a bordo di un’auto che ha aperto il fuoco contro la folla vicino al ristorante El Santo, per poi dileguarsi facendo perdere le sue tracce. Sono stati uditi più di 50 colpi di proiettile. La polizia è sta cercando l’autore della strage, al momento non si conosce ancora la sua identità. Sui social sono stati pubblicati diversi video che mostrano la fuga della folla in panico che cerca riparo mentre si sente una rapida successione di colpi. Circola anche il video di una rissa durante il momento della sparatoria ma non è chiaro se i due episodi siano collegati.