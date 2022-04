Soleil Sorge e la truffa da 5 milioni di euro con le criptovalute. In molti hanno pensato a un Pesce d’Aprile, poi è sembrata essere una vicenda reale e invece, proprio sul più bello, si è scoperto che era tutto uno scherzo architettato da Le Iene. Ancora non si conoscono i dettagli perché i fatti sono avvenuti ieri, venerdì 1° aprile, ma devono ancora andare in onda: in sostanza, l’influencer italo-americana è stata vittima di Nicolò De Devitiis che ha fatto credere a lei – e ai tanti che hanno seguito le sue storie su Instagram – di aver truffato molte persone per un totale di 5 milioni di euro, che lei avrebbe guadagnato promuovendo l’acquisto di cryptovalute false.

Soleil, ignara che dietro ci fosse la regia de Le Iene, ha subito commentato la notizia su Instagram, prendendo le distanze: “Sono uscite delle notizie sul mio nome, dicono che io sia coinvolta in una truffa con le criptovalute, non so bene. Io non truffo nessuno“, ha detto. Quindi si è incontrata con il presunto autore della truffa (in realtà un attore) e lo ha chiuso in bagno, immobilizzandolo in attesa dell’arrivo delle autorità. In realtà, sono arrivati proprio quelli de Le Iene: “Stavo per sequestrare una persona e menarlo, io ero convinta che Le Iene fossero venute per beccare lui e invece erano qui per me“, ha detto ancora Soleil su Instagram rivelando il finale della vicenda. Insomma, non resta che vedere come sono andate davvero le cose appena il servizio andrà in onda.