“Voglio ringraziarvi, grazie Roberta e grazie alla vostra squadra. Questo è un momento così importante per il nostro Paese, in cui gli ucraini credono nelle azioni e nei passi concreti che voi state dimostrando. Si tratta di un gesto eroico, è eroico venire in Ucraina oggi. La presenza dei nostri partner dall’estero è un passo molto importante a sostegno di tutto il nostro popolo”. Sono le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ieri a Kiev ha incontrato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, arrivata nella capitale per dare il proprio sostegno.