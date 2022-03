Un giocatore della squadra di basket Reyer Venezia, Victor Sanders, questa mattina ha percorso più di 40 chilometri contromano sull’autostrada A27. Il cestista 27enne è entrato in autostrada al casello di Venezia Est, ed ha continuato a percorrerla finché è stato fermato dalla polizia stradale, nelle vicinanze di Conegliano (Treviso). Sono state immediate le segnalazioni degli altri conducenti che si muovevano sullo stesso tratto stradale, che hanno permesso alla società concessionaria Aspi di attivare gli avvisi luminosi sulla tratta, evitando così il verificarsi degli incidenti. Sanders è stato poi denunciato e si sta ancora cercando di capire le ragioni del suo gesto.

Stando ad una prima ricostruzione della vicenda, l’atleta avrebbe vissuto una nottata movimentata: aveva giocato in serata la gara vittoriosa di Eurocup della Reyer contro Patrasso e si presume che avesse deciso di festeggiare all’interno di un locale vicino alla stazione di Mestre: le forze dell’ordine erano dovute intervenire nel corso della serata durante un diverbio, identificando Sanders. Il cestista si sarebbe diretto in autostrada a fine serata, sbagliando direzione.

Oltre alla denuncia per aver violato il codice della strada, per Sanders sembra prospettarsi anche una punizione dal parte della sua società: la Reyer Venezia ha infatti dichiarato di dissociarsi e deplorare “assoluta fermezza la condotta del proprio tesserato coinvolto Victor Sanders, preso atto dei deplorevoli e gravissimi accadimenti di questa notte”, condotta “in totale contrasto con i valori del Progetto Reyer”. La società ha quindi annunciato che “adotterà i più opportuni provvedimenti nei confronti del tesserato coinvolto, offrendo in ogni caso la propria più ampia disponibilità e collaborazione alle autorità competenti”. Victor Sanders quest’anno ha disputato 22 gare con la squadra, segnando 179 punti, con una media di 8,1 punti a partita.

Non è la prima volta che accadono vicende di questo genere nell’area: il 9 luglio scorso un automobilista di 43 anni, ubriaco, ha percorso 30 chilometri in contromano tra Conegliano e Vittorio Veneto. Un altro episodio simile è avvenuto nel 2011 tra Treviso Nord e Conegliano. Lo scorso dicembre si era verificato un incidente sulla tangenziale di Mestre, in cui erano rimaste ferite 4 persone: l’evento era stato provocato da un’auto contromano sulla corsia per Trieste.