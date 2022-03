Il cadavere mummificato di un’anziana donna, nata nel 1933, è stato trovato in una casa in centro a Trieste: a rinvenire il corpo sono stati ieri mattina i funzionari dell’Inps. Gli operatori stavano eseguendo un controllo amministrativo: hanno suonato alla porta senza ricevere risposta e, insospettiti, hanno chiamato i soccorsi, i sanitari e la polizia locale e sono entrati nell’appartamento della donna, dove hanno trovato il cadavere della donna insieme al suo gatto.

Stando ai rilievi, la donna sarebbe deceduta da diversi anni: come riportano alcuni media locali tra cui Trieste Today, il cadavere rinvenuto nell’appartamento di via Battisti infatti era pressoché irriconoscibile. I sanitari avrebbero rinvenuto sul tavolo della cucina alcuni prodotti alimentari scaduti nel 2018, uno dei pochi elementi che potrebbe indicare una data orientativa del decesso. Sembra che la donna non avesse legami affettivi – al momento si sa che aveva una sorella con cui i rapporti si erano interrotti e che non sentivano da molti anni.