Ada Faia, 67 anni, è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Prato, quartiere di Chiesanuova, dove viveva da sola: secondo le prime ricostruzioni la donna era deceduta da circa un mese. I vigili del fuoco sono entrati nella sua casa dopo essere stati allertati da alcune ex colleghe della docente, che avevano cercavano di contattarla da settimane senza ottenere risposta. Sul posto sono poi intervenute anche alcune volanti della polizia. Ada Faia era stata per 41 anni insegnante nella scuola dell’infanzia “Ilaria Alpi”, della località di Oste a Montemurlo (Prato). La maestra era andata in pensione 4 anni fa, dopo esser rimasta vedova. Non aveva figli.

Sul suo decesso è intervenuto Simone Calamai, sindaco del Comune di Montemurlo: “Tutti coloro che hanno conosciuto Ada in questi decenni la ricordano come una persona e un’insegnante speciale, sempre solare, sorridente e allegra. Amava tanto i bambini e con loro ci sapeva davvero fare, come mi hanno riferito commosse tante sue ex colleghe. Mancherà a tutta la nostra comunità. Dispiace sapere che Ada sia morta da sola, anche se nessuna delle sue colleghe l’aveva dimenticata, ma purtroppo dopo la pensione si era molto chiusa in se stessa”.