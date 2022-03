Patrizia Pellegrino è stata ospite dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno e nel corso dell’intervista con Serena Bortone si è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo la sua vita dalla storia d’amore con il principe Alberto di Monaco alla morte del figlio Riccardo fino al suo rapporto con la figlia Arianna, disabile in seguito alla nascita prematura. Proprio la morte del suo primogenito, subito dopo il parto, l’ha segnata profondamente: “Non era pronto con i polmoni – ha spiegato Patrizia Pellegrino -. Mio marito (Pietro Antisari Vittori, ndr) mi disse: ‘Riccardo è andato in cielo’ e io mi sono sentita morire. Sono andata in depressione, mi ha salvato solo il teatro”.

Dopo quella tragedia per lei è arrivato un altro duro colpo: “Mi hanno detto che non potevo avere figli e non avevo più voglia di vivere. Abbiamo adottato Gregory in Russia e poi ho avuto due figli, Tommaso e Arianna. Ho scoperto per caso che le tube si potevano riaprire. Ho avuto la fortuna di essere sia mamma naturale che adottiva”. E’ stato a questo punto che Serena Bortone le ha mostrato il videomessaggio della figlia Arianna, di 23 anni: “E’ nata a 6 mesi. Quando è nata era tutta nella mano del papà, 450 grammi. Ce l’ha fatta. Non cammina molto bene purtroppo. E’ disabile, ma è una disabilità particolare – ha confidato Patrizia Pellegrino visibilmente commossa -. In casa qualche piccolo passo lo fa, perché si sente al sicuro, fuori per fare camminate troppo lunghe non ce la fa. Ma è una ragazza talmente bella, intelligente, profonda e anche scaltra, molto ‘cazzimmosa’ come diciamo a Napoli. Ha una verve che secondo me ti conquista lo stesso, perché è stupenda. Io la amo moltissimo”.

Quindi ha concluso facendo un bilancio: “Sono tanto contenta della mia vita. Sono riuscita a ottenere quello che più desideravo. Sono riuscita a crearmi una famiglia. Sono stata sfortunata in amore, devo ammetterlo, dal mio secondo marito (Stefano Todini, ndr) sono stata lasciata per un’altra. Adesso sono innamorata e pretendo fedeltà”, ha detto Patrizia Pellegrino.