Chi sedeva sul sedile posteriore della Mercedes Maybach S650 Guard VR10 finita sotto sequestro in seguito delle sanzioni sui beni degli oligarchi russi? Il Corriere della Sera ha individuato la supercar in Sardegna, tra Porto Cervo e Porto Rotondo. E proprio di supercar è il caso di parlare: secondo il pubblico registro automobilistico, l’auto è stata immatricolata “il 6 giugno 2018 e il 25 è stata acquistata da una società di Arzachena (Sassari) al prezzo di 532.440,16 euro che con l’iva fa più di 600mila“. Una cifra esorbitante per una macchina che ha caratteristiche pressoché uniche essendo a prova di proiettile ma anche di granata: “è omologata per resistere anche ad attacchi con esplosivo“. Chi viaggiava a bordo di quest’auto? Sempre secondo il Corriere, potrebbe essere stato Vladimir Putin che varie volte è andato in Sardegna. Il proprietario della vettura potrebbe essere Alisher Usmanov, proprietario di una villa sull’isola attualmente “congelata” e del valore di 17 milioni di euro.