Era il 2019 quando il cantautore fiorentino Paolo Vallesi tornava alla ribalta, vincendo il programma di Rai 1 “Ora o mai più“, con Amadeus: all’epoca non disse nulla, ma stava lottando contro un cancro all’intestino che gli era stato diagnosticato proprio poco prima dell’inizio della trasmissione. Ora non solo ha deciso di tornare a parlare della malattia, ma ha voluto trattarla anche nel suo nuovo album IoNoi, con duetti con amici come Gianni Morandi, Masini, Pieraccioni. “Spero di aver meritato la vittoria di ‘Ora o mai più‘ senza alcun tipo di aiuto. Non ho parlato del cancro per avere successo. Non volevo fare del vittimismo: avrebbe falsato la gara. Ho deciso di comunicarlo sei mesi dopo”, ha detto in un’intervista al Messaggero.

“Oggi ne parlo al passato, facendo gli scongiuri. La fortuna è stata quella di averlo preso per tempo. Il tumore mi ha ridato il coraggio che credevo perduto. Non sarà quello a rompermi i coglioni della vita”, ha spiegato Vallesi. Con il senno di poi, il suo più grande successo, “La forza della vita”, suona quasi profetico: “Quella è una canzone che prima ho scritto e poi ho vissuto. Mi ci sono aggrappato nei momenti più difficili. Nel disco di duetti la canto con Morandi: l’abbiamo incisa mentre si stava riprendendo dall’incidente alle mani. In studio si è commosso“, ha confidato Vallesi. Quindi un pensiero a Fedez, a cui è stato diagnosticato un cancro raro al pancreas: “Ho apprezzato molto la sua comunicazione. Ha sensibilizzato su un tema considerato ancora oggi tabù, chi l’ha criticato è ignobile“.