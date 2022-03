Il 16 marzo le Forze armate russe hanno bombardato il teatro Drama di Mariupol, che veniva utilizzato come rifugio da famiglie e bambini ucraini. Per avvertire che dentro all’edificio c’erano dei civili, дети (bambini) fu scritto a grandi lettere sulla piazza di fronte, ma la struttura – con circa mille persone all’interno – venne colpita lo stesso. Come segno di vicinanza, solidarietà e condanna della guerra in Ucraina, la stessa scritta può essere letta anche davanti al Teatro Tedesco di Berlino.