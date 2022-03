C’è spazio anche per le emozioni più intime all’Isola dei Famosi 2022, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti. Tra i naufraghi approdati in Honduras anche Ilona Staller, Cicciolina. L’ex attrice porno e politica classe 1951 ha rivelato: “Hanno provato a togliermi mio figlio Ludwig“. Poi Staller ha spiegato: “Per me è stato davvero doloroso, è stato massacrante, terribile. Mi sono sentita davvero morire, avevo perso moltissimi chili. Molte cose le persone non le sanno, ma è stato veramente un grande dolore”.

“Sono mamma anch’io, non oso immaginare la sofferenza”, ha detto Blasi. “Mi sentivo di svenire perennemente. Questo è durato svariati mesi, poi… mi hanno detto che non posso dire tutto“, ha detto Ilona. “No, no – è immediatamente intervenuta la conduttrice -. Parlami di quando vi siete ritrovati voi due”. “Era il 23 dicembre, sono andata in quell’altro Paese per poter parlare poi con un avvocato. In seguito sono tornata a Roma, tra l’ambasciata e i legali alla fine ce l’ho fatta. È stato molto difficile: adesso abbiamo un bel rapporto, lui ha 29 anni, lavora, è molto in gamba. È il più bel figlio del mondo, come per tutte le mamme, si sa”, ha detto la naufraga in lacrime.

Poi, in una clip mandata in onda ieri 24 marzo, Ilona ha raccontato agli altri compagni di viaggio: “Ho sofferto quando lui aveva 13 mesi. Mi sentivo male come se mi avessero tagliato a metà. Quello è stato il periodo più difficile della mia vita, è stato talmente pesante che mi sentivo di andare all’altro mondo. Mi interessava solo riprendere mio figlio perché sentivo che lo stavo perdendo. L’ho riportato a casa”. Ilona non si è addentrata nei dettagli, ma Fanpage riporta che “fu costretta a ‘rapire’ e portare il figlio in Italia quando aveva pochi mesi di vita, dopo che l’allora marito Jeff Koons lo aveva portato con sé (in un altro Paese, ndr)”.