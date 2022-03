Imprevisto in volo per il presidente polacco, Andrzej Duda, in volo dalla capitale Varsavia verso Rzeszow, dove è in programma l’incontro con il presidente americano, Joe Biden, in arrivo da Bruxelles durante il suo tour europeo legato al conflitto in Ucraina. L’aeroplano sul quale viaggiava il capo dello Stato polacco ha dovuto cambiare rapidamente i suoi piani, rientrando nella capitale con conseguente atterraggio d’emergenza.

A dare la notizia è stata l’agenzia di stampa Pap che cita però il capo dell’ufficio presidenziale, Jakob Kumoch, secondo cui Duda si imbarcherà su un altro volo per raggiungere la cittadina vicina al confine con l’Ucraina, dove è previsto l’incontro tra Biden ed un gruppo di profughi fuggiti dall’assedio portato avanti dalle truppe di Vladimir Putin. Intanto, il presidente americano è arrivato all’aeroporto di Rzeszów dove riceverà un briefing sulla risposta umanitaria alla crisi dei rifugiati e poi incontrerà le truppe della 82esima divisione aviotrasportata che stanno contribuendo al rafforzamento del fianco orientale della Nato. Il leader della Casa Bianca arriverà più tardi a Varsavia, dove domani avrà un bilaterale con Duda e terrà un discorso.

Giovedì e nella mattinata di oggi, Biden ha invece partecipato ai vertici Nato, del G7 e al Consiglio europeo (che ha ripreso i lavori anche nella giornata di venerdì) e preso parte a una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel corso della quale sono stati anticipati i termini di un accordo tra Unione europea e Stati Uniti per le forniture di gas con l’obiettivo di diminuire la dipendenza dei Paesi europei dalle fonti energetiche di Mosca.