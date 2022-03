I jet norvegesi F-35 e i Gripen svedesi pattugliano i cieli sopra la Norvegia durante un’esercitazione Nato. Il programma Cold Response 22 coinvolge 30.000 soldati e 200 aerei provenienti da 25 paesi. La Svezia, infatti, nonostante non sia membro Nato, partecipa comunque al programma, come accaduto per le precedenti esercitazioni. Ecco le immagini.