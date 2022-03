Quelli compiuti dai russi in Ucraina e in particolare a Mariupol “sono crimini e i responsabili affronteranno la giustizia internazionale senza impunità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel intervenendo in plenaria al Parlamento europeo a Bruxelles. Michel ha ricordato che la guerra in Ucraina è iniziata un mese fa: “Un mese di guerra. Un mese di morte, distruzione e sofferenze”. “Il mondo democratico condanna la Russia e si oppone, a questa guerra barbarica e immorale”. A Mariupol “il 90% della città è stato distrutto, danneggiato. I cittadini sono tenuti in ostaggio dalle truppe russe, senza cibo, senza acqua, senza elettricità, senza riscaldare”. “Mariupol un mese fa era una città piena”.