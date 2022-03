C’è anche Nicolas Vaporidis tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi con Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. L’attore, nato a Roma nel 1981, dopo il grande successo di ‘Notte Prima degli Esami’ vuole farsi conoscere meglio dal pubblico. “Il successo l’ho vissuto come uno tsunami, invece di cavalcarlo mi ha travolto e basta”, ha detto nella clip di videopresentazione andata in onda ieri 21 marzo su Canale 5. “Oggi ho scoperto una leggerezza che prima non avevo”, ha inoltre aggiunto l’attore e produttore che ormai vive tra Roma e Londra, dove ha due ristoranti.

Insomma, una vita non tutte rose e fiori. In particolare Vaporidis porta con sé due grandi paure. La prima è la demofobia: “Ho paura dei luoghi affollati – ha raccontato a Ok Salute&Benessere – . Fin da quando ero ragazzo odiavo le discoteche, poi crescendo la nevrosi è peggiorata. Non riesco proprio a stare alle feste o alle occasioni pericolose. La gente mi fa paura. I miei amici sostengono che dovrei farmi curare”.

Come riportato da Vanity Fair in un articolo del 2015, Vaporidis aveva raccontato anche un altro dramma: la perdita dei capelli. “È stato un trauma, un lutto con tanto di cerimonia annessa. I pochi rimasti li chiamo per nome e cognome”, aveva raccontato tra il serio e il faceto a Radio Club 91. Forse non aveva seguito i preziosi consigli del Dottor Fabio Firenzuoli per contrastarne la perdita? A parte gli scherzi, lo stesso Vaporidis poi ci ha riso su: “Li ho tagliati tutti e alé. Alla fine questo look piace e poi da piccolo li portavo così”.