Dopo 17 anni dalla sua ultima partecipazione all’Isola dei Famosi, Antonio Zequila è tornato a vestire i panni del naufrago. L’accoglienza, però, non è stata delle migliori. ‘Er Mutanda’ è stato definito da alcuni suoi compagni come qualcuno che “parla solo di sesso”, “è convinto di essere ancora figo ma non è così” e che “è pesante e lento”. Insomma, non hanno proprio una grande stima di lui. Tranne Floriana Secondi, l’unica che ha speso qualche parola di affetto nei confronti dell’attore campano. “Antonio adesso devi scegliere uno dei naufraghi, considera che farà coppia con te”, ha detto la conduttrice Ilary Blasi.

Allora lui ha scelto Floriana Secondi, sostenendo che lei avesse bisogno fin da subito di entrare in gioco, ma l’ex gieffina ha sbottato: “A bugiardo! Eh no, ora perché sai che dobbiamo fare coppia scegli me (più muscolosa rispetto alle altre due compagne, ndr) e ti inventi questa cosa, così non vale”. Troppo tardi. Antonio ha tentato di cambiare idea ma ormai la squadra era fatta.

“Devo fermarli un attimo. La regola vuole che appunto il primo nome sia quello ufficiale, stanno litigando, non si capisce se c’è amore o odio tra di loro”, è intervenuto l’inviato Alvin. Anche l’opinionista Nicola Savino ha detto la sua: “È stupendo così, hanno litigato al minuto uno”. Quello che non sapevano Zequila e Secondi è che saranno legati con un elastico allungabile fino a 1.5 metri: “Farete tutto insieme, 24h su 24. Mangiare, dormire, nuotare e tanto altro tutto insieme”, ha concluso Blasi.