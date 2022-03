Charléne è tornata a Monaco. Dopo mesi di assenza e di misteri da sabato scorso la principessa è di nuovo nel suo Principato, insieme al marito Alberto e ai suoi figli. Il rientro alla Rocca non ha dissipato il giallo sulle sue condizioni di salute: ancora una volta non è arrivata nessuna nota per spiegare di quale malattia (fisica? psichiatrica?) abbia sofferto Charléne in questi mesi. Prima in Sudafrica, poi nella clinica superlusso in Svizzera. “D’accordo con i suoi medici e dato che la sua guarigione è sulla buona strada, medici e famiglia reale hanno concordato insieme che la Principessa Charlene può ora continuare la sua convalescenza nel Principato, con suo marito e i suoi figli”, si legge nel comunicato ufficiale. Sono Jacques e Gabriella: gemelli, hanno 7 anni.

Ma appena arrivata ha posto delle condizioni precise. Si è tornato a parlare di divorzio, ma non è esatto. E’ in realtà un “non divorzio” quello che l’ex nuotatrice sudafricana che ha incantato il cuore di Alberto ha posto al marito. Una condizione precisa: poter vivere lontano dai sontuosi edifici dai quali si può osservare, dall’alto, Montecarlo. Cambiare dimora, insieme ai figli. Solo in caso di diniego la principessa avrebbe intenzione di farla finita. Ma il consorte, che continua ad essere innamorato di lei, avrebbe già detto sì. La richiesta di Charléne, dopo una breve permanenza a Monaco, potrà avverarsi. Anzi: c’è chi dice che avrebbe già fatto trasloco, perché in realtà nessuno l’ha vista pubblicamente, se non le persone a servizio della Corte.

La ricostruzione, offerta dal periodico Voici, ha una sua attendibilità. Si è sempre detto che la crisi di Charléne è stata innescata dal suo pessimo rapporto con Palazzo Grimaldi e i suoi frequentatori. Difficile il rapporto con Caroline, difficile quello con gli altri figli di Alberto. Insopportabile la presenza di una ex come Nicole Coste, che da Alberto ha avuto il figlio Alexandre, che per un lungo periodo si è trasferita da Londra proprio a Monaco. A due passi dalla reggia.

Ma qual è il luogo che Charléne ha scelto per vivere? E’ un posto bellissimo, incantato. Si chiama Roc Agel. Per descriverlo, bisogna fare un salto indietro nel tempo. Bisogna tornare al 1957. Carolina era appena nata e il matrimonio del secolo, quello tra l’incantevole attrice Grace di Monaco e Ranieri aveva festeggiato un anno. La casa dove rifugiarsi lontana dagli obblighi e dai fasti di corte, era stata individuata in una dimora da ristrutturare sulle pendici del Mont Agel in Francia. Ben 57 ettari da rimettere a nuovo, con Ranieri impegnato in prima persona nel giardinaggio, guidando le squadre della ristrutturazione. Ci sono foto che lo ritraggono con gli attrezzi in mano: sangue blu e pollice verde. Un luogo scelto apposta un po’ inaccessibile. Perché è arroccato e supersorvegliato. Nessuna telecamera ha mai varcato il cancello: solo quella privata di Grace, che ha immortalato momenti di divertimento e di relax insieme agli amici, in particolare Cary Grant. Roc Agel non è soltanto è un’azienda agricola: lì vivono bene sia i reali di Monaco che anche i tanti animali allevati in totale libertà.

Questo può essere il nuovo paradiso di Charléne. Solo se le sarà vietato, insisterà per il divorzio. Ma è un’eventualità che non conviene a nessuno, nemmeno alla stessa Charlene. In caso di separazione potrebbe perdere la custodia dei figli. La Casa Reale le ha già fatto capire che i gemelli “appartengono” al Principato. E se Charlene se ne andrà, dovrò farlo da sola. A far da mamme saranno le sorelle di Alberto, Carolina e Stefania. Per un anno l’hanno già fatto. Charlene avrebbe dato il suo ok alla partecipazione ad alcuni eventi pubblici insieme ad Alberto. Potrebbe riapparire in occasione del Gran Premio di Formula 1 a fine maggio. O il 5 giugno in occasione della grande regata: il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Charléne di Monaco. La sua fondazione.