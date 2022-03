Si chiama Veronica Rimondi la nuova tronista di Uomini e Donne. La ragazza, 26 anni, di Ferrara, non si è neanche seduta sul trono che già sta facendo parlare di sé. Il motivo? molti, sui social, l’hanno definita “antipatica”. In realtà questo è un fatto che, stando a quanto detto da Veronica stessa nel video di presentazione, le accade spesso. “Una delle frasi che più mi sento dire è: ‘Sai che prima di conoscerti mi stavi proprio antipatica?’ Ma come sappiamo, spesso l’apparenza inganna. O forse no”, ha detto.

Poi, parlando di sé durante il provino ha detto: “Sono estroversa e molto allegra. Sono ambiziosa, autoironica e anche molto intuitiva. Quindi, maschietti: attenzione. Mi sono laureata durante il periodo Covid, ora lavoro nell’azienda di papà e vivo in un appartamento che mi ha dato lui. Ho avuto la grande fortuna di crescere in una famiglia che mi ha sempre sostenuto sin da quando ero piccola. Mamma e papà si sono separati quando io ero piccola, ma i miei non mi hanno mai fatto mancare nulla. Sono legata a mia sorella e a papà, che mi ha permesso di lavorare nell’azienda di famiglia”. Poi ha aggiunto: “Sono single da due anni. Un uomo per potermi fare innamorare deve essere mio complice. Devo imparare da lui e lui da me. Detesto la monotonia, sentirmi controllata e detesto di sentirmi tarparmi le ali. Detesto l’uomo narcisista. Caratterialmente deve essere sveglissimo e sul pezzo altrimenti me lo magno”.

“Lo ha detto lei che all’inizio non rimane simpatica. Senza offesa a pelle le do ragione!”, “Per carità”, “Già mi sta antipatica”, “La prossima volta meno convinta e più simpatica. Grazie”, “Non mi piace”, questi alcuni dei commenti sotto ad un’anticipazione della clip pubblicata dal profilo ufficiale di Uomini e Donne su Instagram, ieri 20 marzo. Riuscirà Veronica a far ricredere il pubblico di Maria De Filippi?