“Grazie per aver rifiutato, è bello sapere che ci sono ancora persone per bene”. È più o meno questo il contenuto del messaggio che, stando a quanto riportato da Insider, Meghan Markle ha fatto recapitare all’ex collega Simon Rex. L’attore californiano ne ha parlato al Guardian, rivelando che alcuni tabloid britannici (non si sa quali di preciso) gli hanno offerto in passato 70.000 dollari per dire che era stato a letto con la duchessa di Sussex. Fatto, questo, mai avvenuto (come sottolineato dallo stesso Rex).

“Lavoravamo insieme, eravamo colleghi sul set, e una volta siamo andati a pranzo insieme, ma non c’è mai stato altro”, ha detto l’attore, aggiungendo di aver fermamente rifiutato l’offerta. Poi ha aggiunto: “Ero veramente al verde in quel periodo, avrei avuto davvero bisogno di quei soldi, ma mi sarei ridotto ad andare avanti con i sussidi alimentari piuttosto che fare una cosa del genere”. “È tutto vero – ha infine confermato lui via Twitter ripubblicando la notizia -. E ho incorniciato la lettera di ringraziamento. Tra l’altro Meghan ha anche una bella grafia”.