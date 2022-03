Miguel Oliveira vince su pista bagnata il Gran Premio di Indonesia, secondo appuntamento del Motomondiale. Il portoghese, in sella alla Ktm del team Red Bull, ha preso il comando della gara nei primi giri e ha conservato la posizione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle ha chiuso il francese campione del mondo Fabio Quartararo con la Yamaha ufficiale. Il podio è completato dall’altro pilota transalpino Johann Zarco con la Ducati del team Pramac Racing. Marc Marquez non ha corso a causa di una brutta caduta durante il warm up, durante il quale ha subito un trauma cranico.

In una giornata condizionata dal maltempo, con la gara ridotta a 20 giri rispetto ai 27 originariamente previsti, non hanno brillato gli italiani: Franco Morbidelli si è piazzato settimo con la Yamaha ufficiale, Enea Bastianini con la Ducati del team Gresini è undicesimo, Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale è quindicesimo. Bastianini, vincitore della prima gara in Qatar, resta comunque al comando della classifica iridata con 30 punti, a +2 sul sudafricano Brad Binder (Red Bull Ktm) che oggi si è piazzato ottavo. Quartararo è terzo, staccato di tre lunghezze dal leader.