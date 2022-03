Marc Marquez non correrà il Gp di Indonesia, seconda gara stagionale della MotoGp in programma questa mattina. Lo spagnolo della Honda ufficiale è stato dichiarato ‘unfit’ dopo avere riportato un trauma cranico in seguito a una brutta caduta durante il warm up. L’otto volte campione del mondo è stato portato in ospedale per i controlli e poi non ha ottenuto il via libera dei medici per la gara, che vede in pole position Fabio Quartararo della Yamaha seguito dallo spagnolo Jorge Martin e dal connazionale Johann Zarco, entrambi in sella a Ducati del team Pramac Racing. Le condizioni atmosferiche sono pessime: sul Pertamina Mandalika Circuit si sta abbattendo un forte temporale. La partenza della gara è stata ritardata e il percorso ridotto a 20 giri, rispetto ai 27 originariamente previsti.

“Marc sta bene” ha detto il dottor Angel Charter, responsabile medico del motomondiale. “Ha fatto una caduta molto impattante durante il warm-up che ha provocato un trauma cranico. Inizialmente l’abbiamo visitato qui (in circuito, ndr) e poi l’abbiamo indirizzato all’ospedale di Lombok. È stato sottoposto a diversi esami radiologici che sono risultati negativi”. Ma “in accordo col pilota e la squadra, a causa del fatto che questo tipo di patologia richiede un periodo di osservazione tra le 12 e le 24 ore, il pilota, la squadra e lo staff medico della MotoGp hanno deciso di considerarlo non idoneo”, ha spiegato.