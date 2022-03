“Sapete, è piuttosto incredibile il modo in cui la vita improvvisamente ti sferri dei colpi. Non possiamo controllare molto”. Così Justin Bieber ha esordito mercoledì 16 marzo durante la tappa del Justice World Tour a Denver. Come riportato da Billboard, la star mondiale, 28 anni, ha approfittato di un momento di pausa causato da un problema tecnico per parlare ai fan e raccontare anche come sta la moglie, Hailey Baldwin, figlia minore dell’attore Stephen Baldwin e nipote del più noto Alec. La modella, con cui Bieber è sposato dal 2018, il 10 marzo scorso è stata ricoverata all’ospedale di Palms Springs (California) dopo aver manifestato sintomi simili a quelli di un ictus causati da un piccolo coagulo di sangue al cervello.

Il drammatico episodio è accaduto improvvisamente mentre Hailey, 25 anni, si stava godendo tranquillamente un colazione con il marito. Lui, adesso, ha voluto tranquillizzare tutti dicendo: “Avrete visto la news su mia moglie. Ora sta bene, è forte. Ma è stato spaventoso, sapete? Davvero tanto spaventoso. Ma so con certezza che Dio la tiene nel palmo della sua mano ed è un bene. Per fortuna ora sono tornati a casa insieme, Justin ha ripreso il tour e si è lasciato le paure alle spalle. Infine, rivolgendosi alle persone presenti al concerto, ha concluso: “Oggi sono grato di essere qui con voi a celebrare la vita, sapete? Stanno accadendo un sacco di cose orribili sulla Terra in questo momento e noi abbiamo l’occasione di essere qui tutti insieme a ridere, scherzare, cantare canzoni… non riesco a pensare a un luogo diverso in cui vorrei essere. Quindi grazie per essere qui con me”.