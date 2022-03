Sono 76.250 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 79.895. Le vittime sono invece 165 (ieri erano state 128). Sono 490.883 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 529.882. Il tasso di positività è al 15,5%, in aumento rispetto al 15,1% di ieri. Sono invece 474 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.403 (8.397), ovvero 6 in più rispetto a ieri.

Sono 1.120.221 le persone attualmente positive, con un aumento di 32.004 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 13.724.411 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.607. I dimessi e i guariti sono 12.446.583, con un incremento di 46.408 rispetto a ieri. In calo rispetto ai 48.190 di ieri

Oggi il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità ha informato che è salita l’incidenza dei casi di Covid-19 in Italia. Questa settimana è stata pari a 725 casi su 100mila abitanti rispetto a 510 della scorsa settimana. Un balzo in avanti che era atteso in considerazione dell’aumento registrato giorno per giorni nella rilevazioni delle nuove positività. Ieri sono stati sfiorati gli 80mila casi e ormai da alcuni giorni gli attualmente positivi hanno superato la soglia di un milione. Nella tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute si evidenzia che l’indice di trasmissibilità Rt sale invece a 0,94 da 0,84.