La protesta pacifica degli autotrasportatori sardi contro il caro carburante è andata in scena questa mattina anche a Olbia e a Chilivani. Decine di camion si sono radunati al porto Isola Bianca per poi muoversi in corteo a passo d’uomo per raggiungere Oschiri e poi rientrare alla banchina. Un altro corteo è partito da Chilivani, in provincia di Sassari, e ha proceduto sempre a 30 chilometri orari fino a Mores e Giave per poi rifare il percorso in senso inverso. Come a Porto Torres e Sassari, la manifestazione si è svolta senza disordini, con disagi minimi per la circolazione stradale e raccogliendo la solidarietà di molti automobilisti. La Polizia stradale ha scortato i cortei per garantire la massima sicurezza delle manifestazioni.