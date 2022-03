Decine di migliaia di persone hanno manifestato per la pace di nuovo a Berlino, esibendo i propri slogan davanti alla Porta di Brandeburgo, simbolo della città. “Con la guerra possono esserci soltanto perdenti“, la scritta su uno dei tanti manifesti contro il conflitto di Putin, che ha nuovamente portato la gente in strada in diverse città.

1 /7

Intanto la capitale tedesca è in prima linea in Germania per gestire l’emergenza dei rifugiati, non senza grandi difficoltà. Stando alla ministra degli Interni federale, Nancy Faeser, già sabato si registravano almeno 120mila arrivi dall’inizio della guerra. E la sindaca di Berlino, Franziska Giffey, ha già chiesto aiuto al governo federale.