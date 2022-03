Il velivolo a guida remota è arrivato dalla zona di guerra in Ucraina, come confermato dal primo ministro croato Andrej Plenković, e dovrebbe trattarsi di un Tu-141, un drone da ricognizione di produzione sovietica e utilizzato dall’esercito ucraino. Non è escluso che la tipologia di drone, la cui produzione è iniziata nel 1979, possa essere ancora in uso alla Russia