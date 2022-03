In diretta dalla Camera la conferenza stampa sulla mozione di riforma del Patto di Stabilità e Crescita presentata dal Movimento 5 stelle. Fra le proposte c’è quella della cancellazione dei debiti contratti per rispondere all’emergenza Covid e l’istituzione di un Energy Fund capace di sostenere i paesi più penalizzati dalle sanzioni alla Russia e aumentare gli investimenti in energia rinnovabile e nel risparmio energetico. Tra i relatori il presidente del M5s Giuseppe Conte, i capigruppo di Camera e Senato Davide Crippa e Mariolina Castellone, il deputato Filippo Scerra, primo firmatario della mozione, e l’europarlamentare Fabio Massimo Castaldo