“La ‘z’ che campeggia sui veicoli militari russi viene interpretata da alcuni come ‘Za pobedy’ in russo, cioè ‘per la vittoria’. Altri ci vedono ‘Zapad’, cioè ‘Ovest’. Io insisto nel dire che la ‘z’ sta per ‘zveri’, cioè ‘bestie’“. Sono le parole di Sergiy Kyslytsya, ambasciatore ucraino presso l’Onu, nel suo intervento di ieri.