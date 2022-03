Schietta e sincera come solo lei sa essere. Ospite di Belve durante la puntata di ieri 4 marzo, Monica Guerritore si è lasciata andare ad un’intensa intervista. “È permalosa?”, ha esordito la conduttrice Francesca Fagnani cercando di prendere le misure. “No”, la replica secca di Guerritore che poi ha parlato degli esordi della propria carriera: “Sono stata brava e fortunata. Film erotici? No, non sono erotici quelli che ho fatto. Sono film forti dal punto di vista della trama sessuale. Sono tutti film che hanno a che fare con la sessualità femminile, ‘erotico’ è un termine banale”. “Ad un certo punto è successo che, durante le riprese di ‘Fotografando Patrizia’ è arrivato il suo compagno Gabriele Lavia che ha letto il copione, c’è stata una rissa e lei è sparita. Poi avete trovato un accordo, non è vero?”, ha domandato la padrona di casa. “No, assolutamente – ha replicato l’attrice divertita -. Dietro a tutto questo c’era Enrico Lucherini, grand press-agent che doveva far scoppiare il caso. C’erano anche delle foto dove io svenivo all’arrivo di Gabriele. Non potevo dire di no a Lucherini, mi sono prestata”.

Poi Fagnani ha detto: “È rimasto storico uno scontro in un talk politico con Giorgia Meloni. Lei disse alla Meloni: ‘Lei tocca le corde più basse delle persone’ (nel 2018 a Otto e Mezzo, ndr)”. Un episodio che ancora oggi infastidisce molto Guerritore: “Intanto ho avuto la Digos per un mese, perché sono stata minacciata di morte dai seguaci della Meloni”. “Non saranno stati mandati dalla Meloni dai, sarà stata gente che sta sui social”, ha replicato Fagnani. Allora l’attrice senza battere ciglio: “Seguaci della Meloni. Gente del gruppo della Meloni. È stata fatta una denuncia”. “Ma l’accusa fondamentale che le rivolgono è quella di essere una radical-chic dei Parioli, la solita sinistra salottiera e benpensante”, ha riportato la conduttrice di Rai2. Allora Guerritore furiosa: “Questa accusa altro non è che una stronza**a, frutto della disinformazione portata avanti da persone ignoranti. Non lo voglio nemmeno sentire, altrimenti mi alzo e me ne vado“. “Io non le sto dicendo che lo penso, assolutamente. Non posso neanche riportarle una critica? Si è mai posta il problema oppure pensa che siano solo una massa di ignoranti?”, ha domandato la conduttrice. “Beh certo”, ha replicato l’attrice facendo chiaramente intendere la risposta.

Infine, parlando dell’amore con Gabriele Lavia: “Sono stata tradita tantissimo, ma non me l’aspettavo perché su di lui avrei messo la mano sul fuoco”. E invece, controllando l’agenda telefonica del regista, l’amarissima scoperta: “Le sua amanti erano etichettate con le loro iniziali, dalla A alla W, le ho anche chiamate”. Dal 2001 è la compagna dell’ex presidente della Rai, professore di Diritto Costituzionale ed ex parlamentare del PD Roberto Zaccaria, attualmente presidente del CIR-Rifugiati, con il quale si è sposata nel 2010: “Sono molto felice del mio matrimonio ed orgogliosa di lui e di quello che fa”, ha concluso l’attrice e drammaturga.