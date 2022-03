È un “conticidio” da sold out quello di Marco Travaglio al Teatro Duse di Bologna. Con un rapido aggiornamento sull’ennesima figura non proprio maiuscola del premier Draghi con il presidente ucraino Zelensky, proprio nelle prime ore dell’attacco russo all’Ucraina, il direttore de Il Fatto Quotidiano continua la sua tournée teatrale tratta dal libro Il segreto del conticidio – il “golpe buono” e il “governo dei migliori” (Paper First). Due ore in scena, leggio, sgabello e sullo sfondo i titoli dei giornali che si susseguono nella loro delirante riproposizione dei fatti politici dal 2018 al 2022 con due soli volontari obiettivi: la denigrazione di Conte premier e l’osanna incondizionata per Draghi presidente. Si va così dal primo conticidio (l’affossamento della nomina di Savona a ministro dell’economia da parte del presidente della repubblica Mattarella) fino all’ultima imboscata renzian salviniana di poco più di un anno fa che vede soccombere l’ “avvocaticchio”, l’ “azzeccagarbugli” foggiano, e improvvisamente rifulgere l’ex presidente della BCE ed ex Goldman Sachs, Mario Draghi. L’occasione è ghiotta per ripercorrere un po’ di repertorio sulle figure di palta dei leghisti Fontana e Gallera durante i primi mesi di pandemia Covid, con la ciliegina sulla torta delle gesta del commissario straordinario Guido Bertolaso, ma anche del leitmotiv che ha accompagnato, affossandoli, i governi Conte I e II. Ma è sulle gesta giornalistiche nazionali di adorazione incondizionata dell’attuale premier che il direttore de Il Fatto sfodera una naturale, acuta e brillante capacità di sfottere comicamente i potenti e la retorica che li circonda. Draghi che parla anche quando non dice niente, che fa anche quando non fa nulla, che si “adagia” sul sedile dell’auto e non si siede, ma soprattutto che diventa protagonista di un’allure risolutoria e ultimativa modello ventennio fascista. Quando scorrono a decine i titoli di giornali a ripetere che Draghi “tira dritto” ecco apparire anche il motto ufficiale mussoliniano e perfino la musichetta di repertorio. Apoteosi finale con la lettura integrale di un pezzo pubblicato da una importante testata nazionale che descrive un giorno di riposo di Draghi e consorte a Città della Pieve come se il premier fosse una divinità trascendente. Insomma, con Il conticidio dei migliori si ride più che di fronte a qualsiasi comico ufficiale e blasonato in tv e a teatro. Produce SEIF – Società editoriale il Fatto.

Queste le prossime date:

Giovedì 3 marzo 2022, ore 21.00

TEATRO CREBERG – BERGAMO

Venerdì 11 marzo 2022, ore 21.00

TEATRO LA FENICE – SENIGALLIA

Sabato 26 marzo 2022, ore 21.00

TEATRO MASSIMO – PESCARA

Lunedì 28 marzo 2022, ore 21.00

TEATRO ALFIERI – TORINO

Domenica 3 aprile 2022, ore 20.30

TEATRO KURSAAL – LOCARNO (CH)

Domenica 10 aprile, ore 21.00

TEATRO AL MASSIMO – PALERMO

Sabato 30 aprile 2022, ore 21.00

TEATRO DI VARESE – VARESE

Sabato 21 maggio, ore 21.00

AUDITORIUM PAGANINI – PARMA

