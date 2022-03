Mentre gli oligarchi russi colpiti dalle sanzioni Ue temono il sequestro dei loro yacht ormeggiati nei porti europei, un 19enne della Florida si è messo a tracciare tutti i movimenti dei jet di loro proprietà. Jack Sweeney ha creato un bot su Twitter che pubblica tutte le rotte dei velivoli di proprietà dei miliardari russi: l’account si chiama Russian Oligarch Jets. Non solo, con l’account @PutinJet il giovane americano prova a rintracciare anche gli aerei su cui potrebbe volare il presidente russo Vladimir Putin.

Roman Abramovich’s Jet LX-RAY Took off near Moscow, Moscow Oblast, RU. pic.twitter.com/qWyWdYeGLr — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 1, 2022

Sweeney non è nuovo a queste iniziative: il suo primo bot infatti ha preso di mira il miliardario Elon Musk. Il 19enne è diventato famoso dopo che il fondatore di Tesla, secondo la Cnn, gli ha offerto 5mila dollari per chiudere l’account. Un’offerta che Sweeney avrebbe rifiutato, chiedendone invece 50mila.

Alexander Abramov’s Jet D-APGS Took off from London, England, GB. pic.twitter.com/SsiYfkINLr — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 1, 2022

Tra i tweet pubblicati su Russian Oligarch Jets, il più recente informa che il jet LX-RAY di Roman Abramovich è decollato da Mosca. Sempre grazie a Sweeney è possibile sapere che era atterrato nella capitale russa 4 ore prima. Altri movimenti segnalati riguardano i jet di proprietà di Alexander Abramov. Uno di questi nei giorni scorsi sarebbe atterrato a Monaco, ma il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung ha spiegato come quell’aereo non fosse in realtà di proprietà del miliardario russo.