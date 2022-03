Una linea di comunicazione speciale tra America e Russia per la guerra in Ucraina. Secondo quanto riferito da Politico, citando alti funzionari del dipartimento della Difesa, l’avrebbe proposta il Pentagono alla controparte russa.

“Ora che lo spazio aereo ucraino è in discussione e viene contestato e passa proprio accanto a quello della Nato, abbiamo comunicato ai russi che riteniamo sia necessario un canale a livello operativo, così possiamo evitare errori di calcolo“, ha detto l’alto funzionario del Pentagono aggiungendo che non è ancora arrivata. Tuttavia secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha detto che è stata inoltrata “al ministero della Difesa la richiesta di un canale di comunicazione con il Pentagono”.

Il funzionario del Pentagono ha citato come possibile modello la linea di “de-conflitto” che le forze statunitensi e russe hanno istituito nel 2015 per prevenire scontri tra le loro truppe che operavano nelle immediate vicinanze in Siria. Ma con gli Stati Uniti e altri eserciti della Nato che riforniscono le forze ucraine, quella demarcazione sembra ormai svanita nella migliori delle ipotesi, scrive Politico.