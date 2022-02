Anche a Buckingham Palace si segue con una certe apprensione quanto sta accadendo in Ucraina, dove Vladimir Putin ha dato il via all’invasione russa ed ogni ora la situazione si fa sempre più drammatica. La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale da decenni hanno un piano per ogni evenienza, compresa quella della guerra e di un attacco nucleare, lo riportano il Mirror e il Daily Star. ‘Operazione Candid’, questo il nome del documento desegretato e rivelatore del piano che ha come obiettivo quello di mettere in sicurezza la Sovrana e i suoi familiari nel caso una bomba fosse diretta verso il Regno Unito.

Non sono ovviamente noti i dettagli del piano, ma in generale pare che la prima opzione prevederebbe la fuga in case di campagna disperse e mai rese note, tutte lontane dalla capitale britannica o ancora la possibilità di fuga via mare attraverso un sottomarino militare. Dunque le residenze note, come il castello di Balmoral e la Sandringham House, non sarebbero minimamente prese in considerazione. Sembra, inoltre, che nel piano sia prevista la presenza del principe Filippo al fianco di Sua Maestà. Va da sé che, dopo la morte del Duca di Edimburgo il 9 aprile scorso, sarà un altro il membro della famiglia designato per affiancare Elisabetta II all’interno dell’Operazione Candid. Non è noto, infine, se questo piano possa aver subito anche altre modifiche da quando venne ideato, all’epoca della Guerra Fredda.