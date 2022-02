Aprendo la direzione nazionale dem al Nazareno, il segretario del Pd Enrico Letta ha assicurato che il rapporto con il Movimento 5 Stelle è destinato a proseguire. “Io sono molto fiero dell’impegno Pd in questi due anni di pandemia. Un lavoro portato avanti insieme ai nostri alleati, in particolare con M5S nel Conte 2, e che è proseguito con il governo Draghi. Un lavoro che continuerà anche dopo. Il cemento che crea affrontare prove così dure come la pandemia, credo sia un cemento forte. È un rapporto politico che dura e durerà”